'Inwoners moeten zich uitspreken over toekomst', actie voor referendum over zwembad De Schelp

Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom blijft tot de zomer van 2019 dicht. (Foto: Tom van den Oetelaar)

BERGEN OP ZOOM - De PvdA in Bergen op Zoom wil een referendum over de toekomst van zwembad De Schelp. Het bad moest in maart onverwacht dicht, omdat het mogelijk onveilig is. De campagne start vrijdagochtend.

De PvdA wil dat inwoners mee kunnen beslissen over hoe het zwembad wordt verbouwd en wat dat mag kosten. "Het zwembad speelt een grote rol in onze gemeente en daarbuiten. Inwoners moeten het recht hebben om zich uit te kunnen spreken over de toekomst", vertelt PvdA-lijsttrekker Joey van Aken.

De Schelp moest in maart direct dicht nadat roestige bouten waren ontdekt in de staalconstructie. De bouten zorgden voor een onveilige situatie. Zwembad de Schelp blijft nog tot de zomer van 2019 dicht, zo is de verwachting.

Tijdens de verbouwing wordt niet alleen het probleem opgelost. Het zwembad wordt dan ook grondig gerenoveerd, als het aan het college ligt. In totaal gaan de werkzaamheden zeker 2,3 miljoen euro kosten volgens de huidige plannen. Het referendum stelt de vraag of alleen hoognodige reparaties worden gedaan, of dat er meer gedaan mag worden.

Handtekeningen

Of het referendum er ook echt komt, is niet zeker. De PvdA moet voor 28 juni tweehonderd handtekeningen ophalen. Daar start de partij vrijdagochtend mee op het stadhuis. Daarna moet de gemeenteraad goedkeuring geven. Vervolgens zijn nog eens 3000 handtekeningen nodig. Pas dan komt er echt een referendum.

De partij roept alle inwoners van Bergen op Zoom op om hun handtekening te zetten. Dat kan alleen in het stadhuis.