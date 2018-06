Enorme plensbuien trekken over provincie en zorgen voor wateroverlast

MIERLO - In het zuidoosten van onze provincie valt donderdag aan het begin van de avond veel regen. In Mierlo, Nuenen en Eindhoven viel in korte tijd zoveel regen dat hele straten blank staan. De avondvierdaagse in diverse plaatsen is afgelast door het weer in bijvoorbeeld Nuenen en Geldrop, maar ook Den Bosch.

Woensdagavond gaf het KNMI weercode geel af voor donderdagavond. De buien lijken zich nu vooral te concentreren boven het zuidoostelijke deel van de provincie.

In Nuenen is sprake van hagel en wateroverlast. Ook uit Helmond komen meldingen van wateroverlast.





In Nuenen staan enkele straten blank. Ook is het water in een kelder gelopen, waar het inmiddels een paar centimeter hoog staat.