Lisa (18) is de jongste buschauffeur van Nederland: 'De eerste keer in zo'n groot ding is wennen'

VLIJMEN - Natuurlijk krijgt Lisa Werner uit Vlijmen weleens de vraag hoe oud ze is. Want ook zij weet: een buschauffeur van 18 jaar oud, is bepaald geen alledaags gezicht. Een droom die voor haar uitkomt. "Je eigen bus, je eigen ding kunnen doen. Het rijden vind ik superleuk", zegt de vermoedelijk jongste buschauffeur van Nederland.

Ze rijdt nu een maand rond, voornamelijk in de regio Waalwijk. Donderdag heeft ze buslijn 301 gekregen, van Den Bosch naar Tilburg. Haar leeftijd wekt best wat verbazing bij de reizigers. "Ja, ze is wat jong", zegt een vrouw in de bus. "Is ze 18 jaar? Zo zo, dat had ik niet verwacht."

Op leeftijd

Jonge buschauffeurs als Lisa zijn een uitzondering in het vak dat flink vergrijst. De gemiddelde leeftijd van de buschauffeurs wordt steeds hoger. Om daar iets aan te doen, is de leeftijdsgrens voor het behalen van een rijbewijs van de bus vorig jaar verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. De maatregel maakt het voor vervoerders mogelijk om nieuwe, jonge aanwas te werven.

Door die maatregel kan Lisa nu aan de bak. De Vlijmense deed bij Arriva een opleiding van veertig weken, waarbij ze ook een baangarantie kreeg. Ze leerde hoe ze met lastige klanten om moet gaan en hoe ze de bus het beste kan besturen. "Het is best wennen hoor, de eerste keer in zo'n groot ding", zegt ze. "Vooral de bochten moet je heel anders nemen. Dat voelt in het begin wel wat raar."

Veertig jaar buschauffeur

Achter het stuur voelt Lisa zich in ieder geval als een vis in het water. Dat is ook niet verwonderlijk, het zit in haar genen. "Mijn opa is veertig jaar buschauffeur geweest. Ik heb hem niet gekend, maar mijn collega's bij Arriva wel. Dat is super leuk om te horen."