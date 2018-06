Met officiële opening van gemeentehuis Waalre wordt zwarte bladzijde omgeslagen

WAALRE - Met de officiële opening van een ultramodern nieuw gemeentehuis slaat Waalre vrijdag definitief een zwarte bladzijde om. Zes jaar geleden, op 18 juli 2012, legde een verwoestende brand na een aanslag het oude historische gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan volledig in de as. Op exact diezelfde plaats in het dorp is nu het nieuwe Huis van Waalre gebouwd. Daarmee is, zo liet burgemeester Jan Brenninkmeijer eerder weten, 'de schandplek uitgewist'.

In het nieuwe Huis van Waalre zijn behalve de afdelingen van de gemeente ook de bibliotheek en een café ondergebracht. De raadszaal, die ook gebruikt wordt als trouwzaal, komt in een opgeknapt gedeelte uit het oude gemeentehuis. Verenigingen in het dorp hebben aparte ruimtes en er is een grote theaterzaal voor concerten en evenementen. Dankzij een dak vol zonnepanelen en warmtepompen is het multifunctionele gebouw volledig energieneutraal.

'Nieuw begin'

"Mensen zien dit als een nieuw begin", zei burgemeester Brenninkmeijer bij de ingebruikname van het pand eind vorig jaar. Het dorp was na de verwoestende brand in 2012 volledig in rouw. Veel inwoners koesterden warme herinneringen aan het iconische gebouw waar ze waren getrouwd en hun kinderen na geboorte hadden aangegeven.

Dat het ging om brandstichting en niet om een ongeluk maakte de pil nog bitterder. De twee auto's waarmee de aanslag midden in de nacht was gepleegd, bleken te zijn gestolen. Inwoners van Waalre wezen met een beschuldigende vinger naar het woonwagenkamp aan de Broekweg. Bewoners zouden onenigheid hebben met toenmalig burgemeester Henri de Wijkerslooth over een nieuw bestemmingsplan. Nadat op het kamp een dreigbrief was bezorgd, riep de burgemeester op om te stoppen met het verspreiden van geruchten.





Uitzonderlijk hoog tipgeld

In de maanden die volgden hield de politie drie verdachten aan uit Eindhoven en Sint-Michielsgestel. Maar bij gebrek aan bewijs moest justitie de drie weer laten gaan. In de hoop alsnog cruciale informatie boven water te krijgen loofde het OM uitzonderlijk hoog tipgeld uit van 50.000 euro. Ook dat leverde niets op.



In juni 2015, drie jaar na de aanslag, hebben politie en justitie het onderzoek naar de brandstichting stopgezet. Met de aantekening dat de politie alert blijft op nieuwe aanwijzingen die reden kunnen zijn om het onderzoek weer op te pakken. Ook het tipgeld blijft staan.