Alpe D'HuZes haalt ruim miljoen euro meer op dan vorig jaar

Kijkje vanaf de berg in het dal. Foto: Jos Verkuijlen

BOURG D'OISANS - Sponsortocht Alpe d'HuZes heeft tot nu toe 11.230.804,79 euro opgehaald. Dat is ruim een miljoen meer dan vorig jaar. De race, waarbij fietsers, lopers en handbikers ÚÚn tot zes keer Alpe d'Huez in de Franse Alpen bedwingen, haalt geld op voor onderzoek naar kanker.

In totaal beklommen ruim 4500 deelnemers de legendarische berg: 3.005 fietsers en 1.538 hardlopers. 1238 deelnemers komen uit Brabant. Voor de deelnemers was deze dertiende editie vooral een natte tocht, maar noodweer zoals vorig jaar bleef uit.





Alpe dHuZes-voorzitter Jan Kouwenhoven is verheugd: ,,Ik heb zelf voor het eerst meegedaan en ervaren hoe fantastisch het is om hier met zijn allen dezelfde droom na te streven. Iedereen hier vecht op zijn eigen manier tegen kanker. En dan hebben we ook nog eens zoveel geld opgehaald voor nieuw kankeronderzoek, bijna een miljoen meer dan vorig jaar!

