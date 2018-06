Weigeren van scootmobiels in bibliotheek zorgt voor woede: 'Ik wil mijn zelfstandigheid behouden'

TILBURG - Scootmobielers mogen in Tilburg-Noord de bibliotheek niet in. Juist daarom deden ze dat donderdagavond tóch wel, met twaalf man tegelijk. Volgens de actievoerders waren ze in het oude pand wel welkom, maar nu de bieb in een gloednieuw gebouw zit, worden ze bij de deur geweerd. En daar moet volgens hen verandering in komen.

Heidi van Oven is een van de mensen die boos is. Want zij mag zelf de bieb wel in, maar haar scootmobiel moet buiten blijven staan. Volgens Heidi rijdt ze er niet voor niks op rond. Ze heeft reuma en nadat ze werd aangereden kan ze geen lange afstanden meer lopen, lang staan of traplopen.

Volgens Jeske Boemaars van de Bibliotheek Midden-Brabant wordt het beleid al langer gevoerd. “De oude locatie was heel groot, daar was dit geen probleem. Maar de tussentijdse locatie waar we twee jaar gezeten hebben was een stuk kleiner en daar mochten ze ook al niet binnen.”

'Dan moet ik aan de pijnstillers'

Boemaars legt uit dat er, om de mensen tegemoet te komen, een rolstoel klaar staat. “Ze zijn van harte welkom en we helpen ze graag met de rolstoel.” Maar het idee dat iemand haar rond moet rijden vindt Desiree, een van de actievoerders, helemaal niks. “Ik wil mijn zelfstandigheid en mijn privacy behouden. Die heb je niet als er de hele tijd iemand achter je staat.” Voor Heidi is het pijnlijk om in de rolstoel te stappen. “Dan kan ik daarna aan de pijnstillers.”

Boemaars snapt de problemen van de actievoerders wel. “Toch moeten wij denken aan de veiligheid van iedereen. Deze nieuwe bibliotheek is niet ingericht op scootmobiels. Sommige stukken zijn te smal. Bovendien kan een scootmobiel best vaart maken en rennen er ook kinderen rond. Het is een buitenvoertuig en het is dus gevaarlijk binnen.”

Hogerop

De bibliotheek is niet van plan het beleid nu aan te passen. Een uitkomst waar Heidi het niet bij zal laten zitten. “Dan zullen we het hogerop moeten gaan zoeken, via de gemeente bijvoorbeeld. Het wordt vervolgd.”