Racistische 'aapjes-opmerking' kost bestuurder van voetbalclub CHC de kop

DEN BOSCH - Voetbalclub CHC in Den Bosch heeft een bestuurslid ontslagen na racistische opmerkingen. Hij noemde de club onder meer 'een opvanghuis voor aapjes van de straat'. De afgelopen dagen verkeerde de club in crisis: zeker zestig vrijwilligers, jeugdtrainers en jeugdspelers zijn opgestapt vanwege de opmerkingen.

"De gemaakte opmerkingen kunnen niet geaccepteerd worden en daarom is deze beslissing gemaakt in het belang van de vereniging", vertelt het bestuur.

LEES OOK: Crisis bij voetbalclub CHC na racistische opmerkingen bestuurslid

De club heeft veel leden uit minderheidsgroepen, vooral op de jeugdafdeling. Vooral onder de jongeren zijn veel leden vertrokken. Met deze maatregel en nieuwe gesprekken hoopt de club de jeugdafdeling zoveel mogelijk bij elkaar te houden.

Eerder had de club een conflict met de gemeente. Die zegde het vertrouwen op in een deel van het bestuur omdat subsidiegeld verkeerd is besteed. De bestuurder noemde de club in dat conflict 'een opvanghuis voor aapjes van de straat'. Die opmerking zorgde voor veel ophef binnen de club.