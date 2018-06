Man opgepakt voor schietpartij waarbij Peter Netten uit Oss om het leven kwam

OSS - De politie heeft donderdagochtend een man uit Oss aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 30-jarige Peter Netten uit Oss. Netten werd zondagnacht doodgeschoten bij een woonwagenkamp in Oss.

De verdachte meldde zich donderdag zelf bij de politie. Hij is daarna meteen aangehouden. De politie wil niet vertellen wat hij precies te maken heeft met de schietpartij.

De schietpartij was zondagnacht iets voor half drie bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Er is nog lange tijd geprobeerd om hem te reanimeren. Dat heeft niet meer geholpen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Vijftig kilo hennep

Netten was een bekende van de politie. Hij werd begin maart van dit jaar nog veroordeeld tot vijf maanden celstraf omdat hij hennep bewaarde in de schuur van zijn oma. In augustus 2016 deed de politie daar een inval en ontdekte de bijna vijftig kilo hennep. Zijn oma kreeg een taakstraf.