Geen oranje op het WK, maar voor wie moeten we dan juichen? Vul de enquête in!

EINDHOVEN - Zijn we voor de buren, Duitsland of België? Of misschien wel Australië vanwege hun Nederlands tintje met bondscoach Bert van Marwijk? Of springen we massaal van de bank voor een grote verrassing als Senegal? Donderdag begint het WK-voetbal in Rusland. Nu Nederland er niet bij is, roept dat de vraag op: voor wie zijn we dan?

Omroep Brabant onderzoekt samen met de andere regionale omroepen en de NOS naar welk land ons WK-hart nu uitgaat. Donderdag trapt Rusland het toernooi af tegen Saoedi-Arabië.

Enquête

Wij willen graag weten: ben jij voor een ander land nu Nederland niet meedoet? Of maakt het je allemaal niets uit? Vul de enquête in met zes vragen in. Een dag voor het begin publiceren we de resultaten.