Net niet promoveren op de dag dat je voetbalclub 100 jaar bestaat: 'Ze hebben zo hard geknokt'

OEFFELT - De eindstand 2-3 zal een tijdje in het geheugen gegrift staan van het eerste team van vijfdeklasser De Zwaluw in Oeffelt. Woensdagavond hoopte de club een mooi dubbel feest te kunnen vieren. De club bestond 100 jaar. En er bestond een kans op promoveren naar de vierde klasse.

Allez les blues! is de strijdkreet van de jarige voetbalclub, met meer dan 400 leden. En die was veel te horen op de stampvolle tribune. Maar de aanmoedigingen waren tevergeefs. Het dapper knokkende eerste elftal ging ten onder. En ging het gejuich even over in gevloek.









Feest niet bedorven

Maar het mocht het feestje niet bederven, hoewel bardame Gerda er even niet van kon praten. En dat is begrijpelijk want Gerda heeft een wit-blauw hart. Een hart waar al 46 jaar de zwaluw huist. "Ik ben ook 38 jaar trainster geweest en jeugdleidster", vertelt ze.

Bardame Gerda kreeg wegens haar verdiensten voor de club een koninklijke onderscheiding. Daar was ze wel verbaasd over. "Ik kreeg een lintje omdat ik doe wat ik leuk vind."













Het geheim van Oeffelt

De club heeft alles uit de kast gehaald om het jubileum zo groots mogelijk te vieren. Zaterdag staat er een echte skybox langs het veld, waar mensen drie meter mee de lucht in kunnen. Compleet met biertap. De wedstrijd zaterdag is bijzonder. Het eerste team speelt dan tegen een team van oud-internationals zoals Simon Tamahata, Sjaak Swart en Gerald Vanenburg.

Wat is nu eigenlijk het geheim van de voetbalvereniging in Oeffelt. "Dit kleine dorp zit vol met saamhorigheid. Mensen voelen zich betrokken en willen bij elkaar zijn. En we doen dat nu al 100 jaar."