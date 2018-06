Belgegevens BD-journalist Jos van de Ven onderzocht door justitie in zaak burgemeesterslek

DEN BOSCH - Om erachter te komen wie informatie lekte over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch, heeft justitie telefoongegevens van Brabants Dagblad-journalist Jos van de Ven opgevraagd. Dat meldt het Brabants Dagblad.

De verslaggever beschreef de Bossche-burgemeestersbenoeming vorig jaar uitvoerig. De politie heeft na publicatie de telefoongegevens opgevraagd en verkregen. Uit die gegevens blijkt met wie de journalist gebeld heeft en wanneer. Dit melden verschillende bronnen aan het Brabants Dagblad.

On-Nederlands

Lucas van Houtert, hoofdredacteur van het BD, neemt de kwestie hoog op. Hij noemt het een ‘onacceptabele belemmering van ons journalistieke werk’. Ook geeft hij aan dat hij het ‘schokkend en on-Nederlands vindt dat het Openbaar Ministerie jaagt op telefooncontacten van journalisten’.

De benoeming van een burgemeester is vertrouwelijk. Informatie lekken is strafbaar. Twee verdachten zijn er in beeld: oud-wethouder Jos van Son en gemeenteraadslid Sjef van Creij.

