Gewelddadige overval op huis in Veghel

VEGHEL - Een huis aan de Van Speijkstraat in Veghel is vrijdagochtend overvallen. Volgens de politie is er geweld gebruik door de drie of vier overvallers. Het is niet duidelijk of ze ook gewapend waren.

De daders zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt bij de overval.