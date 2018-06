Merel is een van de verleidsters in Temptation Island: 'Ik stook niet in relaties'

Merel uit Uden is een van de verleidsters in Temptation Island. (Foto: RTL/Videoland)

UDEN - Merel uit Uden is een van de verleidsters in het programma Temptation Island VIPS, waarin relaties eens flink worden getest. Ze heeft vooral positieve reacties gehad op haar optreden in het programma waarvan donderdagavond de eerste aflevering te zien was. Dit seizoen kent in tegenstelling tot eerder seizoenen bekende Nederlanders als deelnemers. Temptation Island is allen te zien via Videoland.

Donny Roelvink en zijn vriendin Amijé, Ruud en Rowena uit Utopia, Niels en Rosanna uit een eerder seizoen en het onbekende koppel Stefono en Gelina gaan de ultieme relatietest aan. Merel gaat proberen de mannen te verleiden. "Het was super om mee te maken", vertelt Merel. "Ik had eerst mijn twijfels om mee te doen, want het is een risico om mee te doen aan zo'n programma. Je kunt er heel negatief uitkomen."







Positieve reacties

Donderdagavond was de eerste aflevering op Videoland te zien. Tot haar verrassing heeft de 20-jarige Merel tot nu toe alleen maar positieve reacties gekregen. "Ik heb al veel reacties gehad en die waren vooral positief. Mijn vrienden zeggen dat ik mezelf ben, maar iets meer probeer op te vallen."



Negatieve reacties heeft ze nog niet gehad en daar is ze ook niet bang voor. "Ik ben niet bang om als slettebak over te komen. Mensen hebben toch wel een oordeel, wat je ook doet. Ik laat het gewoon over me heenkomen."







Tactiek

Of één van de VIPS in de fout gaat, mag Merel nog niet zeggen. Maar wel iets over haar tactiek. "Ik ben niet iemand die in een relaties stookt, daar ben ik ook niet goed in. Ik heb het gewoon op me af laten komen. Maar het is zeker de moeite waard om te gaan kijken."