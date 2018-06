Auto rijdt apotheek binnen, eigenaar heeft engeltje op schouder: 'Ik heb enorm veel geluk gehad'

NISTELRODE - Een automobiliste is vrijdagochtend rond elf uur met haar auto het kantoor van een apotheek binnengereden op De Beekgraaf in Nistelrode. Eigenaar Joeri Beek was gelukkig net even koffiepauze houden. “Als ik daar had gezeten, had ik het waarschijnlijk niet meer na kunnen vertellen.”

De Audi reed ineens de kantoorruimte van het pand in. De plek waar de eigenaar normaal gesproken altijd zit te werken. Joeri Beek heeft extreem veel geluk gehad. “De brandweermannen zeiden al dat ik vanavond maar naar het casino moet gaan.”

Ravage

De auto heeft een flinke ravage aangericht in het kantoor. "Het is een grote puinhoop. Er is allemaal glasschade en de auto heeft alles geraakt wat er maar in het kantoor stond", zegt Beek.

Volgens de brandweer had de bestuurster niet door dat de automaat niet in zijn achteruit stond. Het is niet duidelijk of de automobiliste gewond is geraakt.