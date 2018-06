Mercedes overleden broer gestolen in Vught: 'Het is meer dan een blik.'

VUGHT - Aan het sterfbed van zijn broer beloofde Mark van der Schoor (52) om diens oude Mercedes op de weg te houden. Dat lukte hem achttien jaar lang. Maar afgelopen woensdag werd de auto gestolen.

De Mercedes-Benz 280 SLC uit 1976 stond 's ochtends nog op zijn oprit in Vught, maar om zes uur 's avonds was hij verdwenen. De politie wist hem te vertellen dat de auto waarschijnlijk op een aanhanger is geladen en richting Oost-Europa is vervoerd.









Gedeeld

De politie raadde hem aan om de diefstal van de auto te delen op Facebook, zodat het voertuig kan worden herkend. Zijn bericht werd al meer dan 500 keer gedeeld. Veel meer kan de Vughtenaar nu niet doen. "Ik hoop dat de politie haar werk doet", vertelt van der Schoor. "En als ik tips krijg, speel ik die natuurlijk door."

De groene Mercedes betekent veel voor hem. Hij beloofde zijn broer om de auto op de weg te houden, toen die op zijn sterfbed lag. "Het is enorm zuur", verzucht Van der Schoor. "Het is meer dan een blik. Dat is niet te verzekeren."