Nieuwe wethouder verhuist niet naar Breda, maar blijft op geheime adres na bedreiging

BREDA - De nieuwe Bredase wethouder Greetje Bos hoeft het komende jaar niet naar Breda te verhuizen. Ze mag op haar huidige geheime adres blijven op advies van de hoofdofficier van justitie. Op haar huidige adres waar ze wordt bewaakt, is het veiliger dan in Breda.

Bos was zestien jaar officier van justitie. Ze kwam in het nieuws omdat ze volgens het OM doelwit zou zijn geweest van een aanslag, die beraamd zou zijn door Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender. Bos was de aanklager in een van de rechtszaken die er momenteel loopt over Otto.

In mei werd bekend dat Otto niet zou worden vervolgd voor het beramen van een aanslag op haar. Er was te weinig bewijs, aldus het Openbaar Ministerie.

Normaliter horen wethouders te wonen in de plaats waar ze werken. "Ik vraag u om veiligheidsredenen om een ontheffing te geven", vraagt hoofdofficier Charles van der Voort aan de gemeenteraad.