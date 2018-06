Oranjeleeuwinnen kunnen over vier dagen mogelijk al deelname aan WK vieren

EINDHOVEN - De Oranjeleeuwinnen weten mogelijk komende dinsdag al of ze zeker zijn van een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk. De ploeg van Sarina Wiegman, met de Brabantse Kika van Es, Daniëlle van de Donk en Jacky Groenen in de gelederen, spelen de komende dagen twee cruciale interlands.

Terwijl de mannenploeg van Oranje schittert door afwezigheid op het naderende WK in Rusland, staan de Oranjevrouwen er uitstekend voor in de race op deelname aan het WK in Frankrijk van volgend jaar. De Oranjeleeuwinnen spelen vrijdagavond om half negen de belangrijke kwalificatiewedstrijd in en tegen Noord-Ierland.

Koppositie

Bij winst verstevigen de vrouwen hun koppositie in Groep 3 van de Europese kwalificatiecampagne. Momenteel staat Oranje met dertien punten uit vijf wedstrijden op pole postitie voor een WK-ticket. Naaste volgers Ierland en Noorwegen volgen met respectievelijk tien en negen punten. De Noorse vrouwen speelden wel een duel minder dan (vier).









Concurrenten snoepen elkaar punten af

Voor Oranje kan een zege tegen Noord-Ierland extra gunstig uitpakken, omdat Ierland en Noorwegen elkaar vrijdag in Dublin treffen in een rechtstreeks duel. Bij een gelijkspel tussen die twee concurrenten groeit de voorsprong van Nederland dan naar vijf punten.

Komende dinsdag staan Ierland en Noorwegen opnieuw tegenover elkaar, dan in het Noorse Stavanger. Als ze elkaar dan opnieuw punten afsnoepen en de Oranjeleeuwinnen winnen hun thuisduel met hekkensluiter Slowakije in Heerenveen, dan is kwalificatie voor het WK al een feit. De ploeg van Wiegman kan dan niet meer worden achterhaald door de concurrentie.

WK-ticket voor groepswinnaar

In de kwalificatiereeks plaatst alleen de groepswinnaar zich rechtstreeks voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in het najaar in een dubbele play-off om het laatste WK-ticket.

Stand van zaken in Groep 3:

1. Nederland 5-13 (15-0)

2. Ierland 5-10 (6-3)

3. Noorwegen 4-9 (13-3)

4. Noord-Ierland 5-3 (4-17)

5. Slowakije 5-0 (3-18)



Resterend programma:

8 juni: Ierland - Noorwegen (18.30 uur)

8 juni: Noord-Ierland - Nederland (20.30 uur)

12 juni: Noorwegen-Ierland (18.00 uur)

12 juni: Nederland - Slowakije (20.00 uur)

31 augustus: Ierland - Noord-Ierland

31 augustus: Slowakije - Noorwegen

4 september: Ierland - Slowakije

4 september: Noorwegen - Nederland