Geen Bossche Bollen maar Ossebollen: 'Het is absoluut geen wedstrijd'

OSS - Ja, je leest het goed: geen Bossche, maar Ossebollen. Ze lijken sprekend op elkaar, maar de Ossebol is qua smaak nét even anders. "Er zit minder suiker in en de slagroombereiding is anders", aldus bakker Melvin Snellen.

De Ossebol is ontwikkeld door Harm Lamers en Melvin Snellen. De heren hebben bakkerijen in Oss en in Heesch.

'Bossche, uhm, Ossebollen!'

Het is volgens De Bakkers Lamers echt geen wedstrijd met Den Bosch. "Dat is absoluut onze bedoeling niet. We willen gewoon een product waar Oss trots op kan zijn."

En trots zijn de inwoners van Oss zeker. "Ik neem ze gelijk mee", zegt een vrouw enthousiast. "Mijn man zit er al op te wachten, die is er wild van. Van Bossche Bollen... Uh, Ossebollen!"

De Ossebol bevat minder dus suiker en ook wordt de slagroomvulling anders bereid. "Hier blazen wij zuurstof in de slagroom en de machine draait langzamer dan bij andere chocoladebollen." Volgens een van de proevers is de slagroom een stuk steviger dan die van de Bossche Bol. "Daardoor komt niet al die slagroom in je gezicht terecht."

Messentrekkers

Er is een speciale gebaksdoos is speciaal ontwikkeld voor de Ossebollen. "Er staan wat kleine mesjes op, een knipoog naar de 'messentrekkers' uit Oss, legt bakker Snellen uit.

De burgemeester van Oss, Wobine Buijs, kwam vrijdagmiddag ook even proeven. "Hij is stevig en toch zacht", reageert ze via Twitter.

'Ik hou niet van Den Bosch'

Een van de vaste klanten vindt de vergelijking met de Bossche Bol maar onzin. "Ik kom nooit in Den Bosch. Ik hou niet van Den Bosch." Maar over de Ossebol is hij dan wel weer positief. "Hij is heerlijk, geweldig!"