Luchtmacht rukt uit voor bruiloft, Chinook ingezet om fles wijn te bezorgen

GOIRLE - Met de auto, te voet, met de bus of met de fiets. Het zijn de meestgebruikte vervoersmiddelen om een bruiloft te bezoeken. Personeel van vliegbasis Gilze-Rijen pakt dat anders aan. Met een Chinook kwamen ze op bezoek en landden ze op een veldje vlakbij Klooster Nieuwkerk in Goirle. Het personeel bracht een flesje wijn voor het kersverse bruidspaar, van wie zowel man als vrouw voor de Luchtmacht werkt.

De komst van de helikopter was geregeld door de bruid, die haar man wilde verrassen.

Het Defensie Helikopter Commando sprak zelf over een oefening. Het zou gaan om een 'buitenlanding' en het ‘landen op een niet-standaard landingslocatie’.

De Chinook vertrok na tien minuten weer, nadat het bruidspaar de wijn in ontvangst had genomen en voor de helikopter had geposeerd.