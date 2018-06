Zaakwaarnemer is duidelijk: 'Vertrek bij PSV is niet aan de orde voor Gastón Pereiro'

EINDHOVEN - Al wekenlang gonst het van de geruchten rond een eventueel vertrek van Gastón Pereiro bij PSV. Volgens de zaakwaarnemer van de 22-jarige Uruguayaan is een transfer echter niet aan de orde. "Gastón is gelukkig bij PSV."

Pereiro kwam in de zomer van 2015 voor zo'n zeven miljoen euro over van het Uruguayaanse Nacional. In drie seizoenen bij PSV was hij goed voor 36 doelpunten en elf assists in 110 officiële wedstrijden. De afgelopen weken werd zijn naam herhaaldelijk in verband gebracht met VfL Wolfsburg en Sporting Lissabon, maar een vertrek ligt niet voor de hand.

Contract tot medio 2020

"Een transfer is op dit moment totaal niet aan de orde", horen we van Alexis Papasan, een van Pereiro's zakelijke begeleiders die werkt in opdracht van de machtige Uruguayaanse zaakwaarnemer Paco Casal. "Gastón is gelukkig bij PSV en heeft nog een contract tot medio 2020 bij de club. Ik denk dat de kans zelfs groot is dat PSV hem snel een nieuwe aanbieding doet."

Volgens Papasan zijn de berichten over de interesse van VfL Wolfsburg en Sporting Lissabon nergens op gebaseerd. Sporting verkeert in een sporiteve en bestuurlijke crisis en zou de spits niet eens kunnen betalen, terwijl Wolfsburg zijn vermeende belangstelling nog nooit bij PSV kenbaar heeft gemaakt.

Harde klap

De geruchten rond een naderende zomertransfer van Pereiro naar een Europese topcompetitie werden de voorbije weken versterkt door de teleurstelling die de spits moest verwerken als speler van de Uruguayaanse nationale ploeg. Pereiro behoort namelijk níet tot de selectie die vanaf volgende week deelneemt aan het WK in Rusland, een klap die keihard aankwam.

Papasan: "Dat Pereiro in de Eredivisie speelt, heeft geen nadelige gevolgen voor zijn huidige positie in de nationale ploeg te maken. De Nederlandse competitie kan hem juist heel ver brengen. Gastón heeft momenteel gewoon pech dat de bondscoach kiest voor oudere, meer ervaren aanvallers zoals Cristhian Stuani en Jonathan Urretaviscaya als ondersteuning van de vaste krachten Luis Suárez en Edinson Cavani."

Pereiro speelde tot nu toe pas één A-interland: een oefenduel met Polen (0-0) op 17 november van het vorige jaar. "Natuurlijk is Gastón erg teleurgesteld dat hij het WK mist, maar dat wil niet zeggen dat hij nu opeens weg wil uit de Eredivisie en zo snel mogelijk in een grotere competitie wil spelen", aldus Papasan.

Advies van Brands

Marcel Brands, tot voor kort technisch manager van PSV en sinds begin deze maand werkzaam voor Everton, liet onlangs nog weten dat PSV er verstandig aan doet Pereiro nog minstens één seizoen voor de club te behouden.

"Pereiro is een speler die volgend seizoen zomaar kan ontploffen in de Eredivisie", zie Brands tegen Voetbal International. "Dan kan PSV nog veel meer voor hem vragen dan wanneer er nu een club komt."