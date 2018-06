Top OM wist niets van opvragen telefoongegevens journalist

DEN BOSCH - De top van het Openbaar Ministerie is niet betrokken geweest bij het opvragen van de telefoongegevens van een journalist van Brabants Dagblad. Dat zegt een woordvoerder van het college van procureurs-generaal tegen het ANP.

Volgens de wet had het college van procureurs-generaal wél geïnformeerd moeten worden. Het college van procureurs-generaal is het bestuur van het Openbaar Ministerie. De procureurs-generaal maken het landelijke opsporingsbeleid van het Openbaar Ministerie. Het ligt voor de hand dat zij van tevoren op de hoogte hadden moeten zijn.

Justitie wilde erachter komen wie er informatie had gelekt over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. Het Brabants Dagblad had van iemand geheime informatie gekregen. De telefoongegevens van Brabants Dagblad-journalist Jos van de Ven werden daarom opgevraagd én gekregen, zegt het Brabants Dagblad.

Eisen Brabants Dagblad

Hoofdredacteur Lucas van Houtert gafin Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! aan dat hij wil dat er stappen worden ondernomen. "We hebben eerst vastgesteld dat wat er gebeurd is, in strijd is met de wet. Ik ga niet overhaast te werk. Het Openbaar Ministerie wil het ook nog niet bevestigen, maar wij weten dat het zo is. We gaan nu kijken hoe we stappen kunnen ondernemen. Ik wil dat de gegevens verwijderd worden uit het dossier."

Van Houtert neemt het hoog op. "Wij vinden dit ernstig. We brengen heel veel nieuws uit de samenleving en wij zijn daarvoor afhankelijk van bronnen. Maar wie durft straks zijn mond nog open te doen als je belgegevens bij justitie terechtkomen?"

Misdrijf

De benoeming van een burgemeester is strikt vertrouwelijk. Lekken is een misdrijf volgens artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Mensen die zich hieraan schuldig maken riskeren een gevangenisstraf van maximaal een jaar en een flinke geldboete die kan oplopen tot ruim 20.000 euro.