Lynx geboren in Dierenrijk, maar hoe moet ze heten? [FILMPJE]

NUENEN - Er is een lynx geboren in Dierenrijk in Nuenen. Moeder Anne en haar jong maken het goed. Dierenverzorgers hebben de telg donderdag voor het eerst van dichtbij kunnen bekijken en gezien dat het om een vrouwtje gaat.

In Dierenrijk wonen nu vier lynxen die samen een gezin vormen. Moeder Anne, vader Bob, hun kleine Spinner die net één jaar oud is geworden en het pasgeboren jong. Moeder Anne voedt haar dochters in haar eentje op, wat bij lynxen gebruikelijk is. In totaal zorgt de moeder zo’n jaar voor het jong voordat het helemaal op eigen benen kan staan.

Naamloos

De pasgeboren lynx heeft nog geen naam. Suggesties voor een leuke naam kunnen worden ingestuurd worden op de Facebookpagina van Dierenrijk.