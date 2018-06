Camping Best Kept Secret stroomt vol met duizenden festivalgangers

De camping van Best Kept Secret stroomt vol.

HILVARENBEEK - Als pakezels lopen ze over de weg, een rugzak op de rug en twee tassen in de hand. De bussen zitten bomvol. Het is weer tijd voor het festival Best Kept Secret en dus komen duizenden liefhebbers vrijdag naar Hilvarenbeek om een plekje op de camping van de Beekse Bergen te zoeken.

Een lange stroom van mensen sjouwt de bagage de trap op bij het viaduct over de N269. Van koelboxen tot radio's, alles gaat mee. Niet makkelijk om zoveel mee te sjouwen, maar de bezoekers zijn creatief. Zo kijkt de een de kunst af bij de Afrikaanse stammen en laat de ander haar vrienden alles dragen.

De bezoekers krijgen de komende dagen onder meer optredens van de Arctic Monkeys, The National en LCD Soundsystem voorgeschoteld. Het festival duurt drie dagen en trekt 25.000 bezoekers. Weekendtickets zijn al uitverkocht, dagtickets zijn er nog wel.