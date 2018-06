Schippers van de Maasveren staken dinsdag, maar maken een uitzondering voor scholieren

OOIJEN - De schippers van de Maasveren gaan dinsdag staken. Ook in het weekeinde van 16 en 17 juni varen er geen veerponten over de Maas tussen Noord-Brabant en Gelderland. Dat heeft vakbond FNV Havens vrijdag aangekondigd.

De schippers van de Maasveren leggen hun vaartuigen dinsdag 24 uur stil. Vanaf de eerste afvaart blijven de vijf veerponten over de Maas aan wal. Voor de scholieren wordt een uitzondering gemaakt. Om hen over te zetten, varen de veerponten Maasbommel - Oss en Alphen - Ooijen dinsdag om 7.30 en 8.30 uur en om 15.00, 16.00 en 17.00 uur. In het weekend van 16 en 17 juni leggen de schippers het werk voor 48 uur neer.

Inkeer

De schippers voeren al sinds eind mei actie voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Maar dat heeft nog niet tot geleid tot resultaat. Cees Bos van FNV Havens: "Na het gesprek van dinsdag lijkt het bestuur van Stichting De Maasveren als werkgever niet tot inkeer gekomen. De schippers vinden het niet leuk om mensen niet over te zetten maar ze zien geen andere mogelijkheid."

