Veerle zag haar nieuwe spullen in de voortuin drijven na zware regenval: 'Alles is afgeschreven'

NUENEN - Tot haar knieën stond Veerle in het water. Om haar heen dreven de nieuwe spullen voor het huis. "We zijn aan het verbouwen en onze hele inboedel staat in de schuur. Alle nieuwe keukenapparatuur, de bank, dozen vol nieuw parket, het is allemaal afgeschreven."

Veerle Achard woont met haar vriend aan de Tweevoren in Nuenen, een straat die het donderdagavond zwaar te verduren had onder de hevige regenval. "In dertig jaar tijd is hier niet zoveel water gevallen," zegt Ger Kleinbergen die in dezelfde straat woont. [VIDEO]

"De straat stond helemaal blank." Buren probeerden met zandzakken te voorkomen dat het water in de kelders liep. Bij Ger zorgt een dompelpomp er normaal gesproken voor dat het water wordt opgepompt naar het riool. "Maar er viel donderdag zoveel dat de pomp het niet meer aankon."

'Het water kwam uit het riool omhoog'

"Op een bepaald moment viel de stroom uit, vermoedelijk omdat de vriezer onder water stond en kortsluiting maakte." Met hulp van de brandweer deed het licht het uiteindelijk weer. [VIDEO]

Ook bij Veerle moest de brandweer eraan te pas komen om de wateroverlast terug te dringen. "Dat lukte niet omdat de slangen verstopt raakten door tuinafval... Toen zijn we zelf maar gaan pompen met een vijverpompje." Het water kwam uit het riool omhoog en zorgde voor een vieze smurrie in de kelder. 'Toen het niet meer regende hebben we de kelder leeggehaald en zijn we met een trekker de vloer gaan bewerken."

'Hopen dat de verzekering iets kan doen'

"Bizar", noemt ze de situatie. "Maar zolang het regent kun je alleen maar afwachten. Het water stond anderhalve meter hoog en het kwam via het riool weer naar boven, dus hozen had geen zin." Ze hoopt nu dat de verzekering iets voor hen kan betekenen.

Koen Rosendaal is vrijdag druk bezig om de grootste ravage in zijn ouderlijk huis op te ruimen. Zijn ouders waren donderdag niet thuis en daarom werd Koen gebeld. "Het water stond hier zeker tien centimeter hoog. Het valt nog mee als je de andere verhalen uit de straat hoort." Zijn vader heeft in die kelder een oefenruimte waar hij met zijn bluesband repeteert. "Gelukkig stond alle geluidsapparatuur niet op de grond maar in verhoogde kasten, dus die heeft geen schade opgelopen."

Code geel

"Er was code geel afgegeven voor Zuidoost-Brabant, maar dat is de laatste tijd wel meer gebeurd", zegt Ger Kleinbergen. "Wij zijn iedere keer de dans ontsprongen, dus we dachten donderdag dat het ook wel weer mee zou vallen. Maar ja, uiteindelijk ben je toch een keer de klos."