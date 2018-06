Puffende varkens in hete veewagen zorgen voor verontwaardiging

ASTEN - Een aanhanger met puffende varkens zorgt voor verontwaardiging bij Wakker Dier. De veewagen stond donderdag geparkeerd langs een weg in Asten. De dieren moesten in de hitte ruim een uur wachten voordat ze naar de slachterij werden gebracht.

Waarschijnlijk heeft de vervoerder de aanhanger tijdelijk achtergelaten om ergens anders een nieuwe partij dieren op te halen.

Te warm

Wakker Dier werd gewaarschuwd door een vrouw die had opgemerkt dat de dieren nogal lang moesten wachten. Ze maakte foto's en stuurde die door naar de dierenrechtenorganisatie. Wakker Dier zette die vervolgens op Facebook: Een woordvoerder van Wakker Dier: "Het is een gangbare methode. Het mag. Dieren worden achtergelaten op een parkeerplaats zodat de vervoerder een nieuwe partij kan ophalen. Maar het was donderdag 29 graden. Zolang de veewagen rijdt, worden de dieren gekoeld door de wind. Nu stonden ze stil en wordt het veel te warm in de wagen."

De NVWA heeft strenge regels rondom het vervoer van dieren. De vervoerder houdt zich aan deze regels.



Uithouden

Op een van de foto's staat een varken met zijn bek open. Een hond houdt het in een stilstaande auto maar heel even uit. Hoe zit dat dan met een varken

Universitair docent Arie van Nes van de Universiteit Utrecht is gespecialiseerd in varkens. "29 graden is niet heel slecht. In een stal kan het makkelijk 31 graden worden. Een varken heeft, net als een hond, geen zweetklieren. Het varken koelt zichzelf via de mond. Als een varken het benauwd heeft kan die met een open bek in hondenzit zitten. Een oververhit varken gaat liggen."

In de veewagen kan de temperatuur flink oplopen omdat de dieren dicht bij elkaar staan. "Ga maar eens met z'n tienen in een lift staan. Dan wordt het ook heel warm." Om die reden worden varkens meestal 's nachts vervoerd.

De reacties onder het Facebookbericht van Wakker Dier zijn niet mals. Veel mensen zijn boos over de manier waarop de dieren worden vervoerd. Van Nes vindt het lastig om op basis van de foto's te zien of de varkens het té warm hebben. "Veevervoerders hebben er zelf belang bij om hun dieren zorgvuldig te vervoeren. Als een varken écht in de stress raakt, is dat niet goed voor het vlees."