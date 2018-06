Wilma van nummer 21 juicht voor Denemarken, straat toch vol vlaggetjes tijdens WK zonder Oranje

ZEVENBERGEN - 'We' doen niet mee met het WK voetbal dit jaar, maar in de Darincstraat en van Mansfeldstraat in Zevenbergen trekken ze zich daar niets van aan. De hele straat is versierd. Normaal gesproken kleurt de straat oranje, dit jaar is het nog fleuriger. Elk huis heeft een eigen land gekozen en heeft vlaggetjes in de kleur van dat land hangen.

Het initiatief komt van Wilma, van nummer 21. Ze had een bijzondere reden om de buurt te mobiliseren dit jaar: "We hebben hier wat overlast gehad van jongeren uit de buurt. Toen hebben we overlegd met de gemeente, waar de jongeren ook bij waren, en toen bedacht ik dat we ook dit jaar de straat moesten versieren met zijn allen. En dat werkte. De jongens stonden hier op de ladders om te helpen de vlaggenlijnen op te hangen en het was gezellig."

Elk huis een land

Wilma bedacht deze fleurige WK-variant toen ze in de feestwinkel in Zevenbergen was, waar de gekleurde vlaggen in de uitverkoop waren. Ze sloeg groot in. Elke woning mocht vervolgens kiezen voor een land, dat land moest natuurlijk wel meedoen. Monique van nummer 15 vond dat even lastig. Ze wilde liefst Griekenland, haar favoriete vakantieland, maar die zijn er dit jaar ook niet bij.

Gelukkig wisten haar zoons de knoop door te hakken. Zij hebben een vriendinnetje dat uit Duitsland komt, dus werd het Duitsland. Voor de Turkse buurman en het gezin uit Eritrea was het makkelijk kiezen. De buurvrouw van Wilma kreeg geen keuze: de vlaggen van Ierland en Spanje waren nog over, dus die sieren nu huisnummer 19.

Amanda wilde Portugal, omdat ze daar familie heeft wonen. Ze is erg blij met het initiatief van haar overbuurvrouw. Ze vindt het belangrijk dat ze er voor elkaar zijn in de straat. Zo doet ze zelf al jarenlang boodschappen voor haar buren. "Hij is 85 en zij loopt tegen de 90. "Een paar jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd, heel triest. En in dezelfde maand werd haar elektrische fiets gestolen. Mijn buurvrouw en ik hebben toen besloten samen de boodschappen voor deze mensen te doen."

Buurvrouw Wilma gaat nog een stapje verder. Vorig jaar overleed er een man uit de straat. Hij had geen nabestaanden, dus niemand die zijn uitvaart regelde. Wilma heeft dat opgepakt. Zij regelde niet alleen de uitvaart, maar stuurde ook kaarten naar de hele buurt, zodat er uiteindelijk ruim dertig mensen op de afscheidsdienst waren.

Winnaar

De vlaggetjes hangen er vooral voor de gezelligheid, want veel vertrouwen hebben de buurtbewoners niet in het land dat ze supporten. De man uit Eritrea wiens huis met blauw witte vlaggetjes versierd is, verwacht niet dat zijn thuisland gaat winnen. "Het zijn geen goede voetballers." Ook de Turkse buurman wil zich niet uitspreken "Ik weet niet of Turkije gaat winnen". Amanda heeft wel het volste vertrouwen in 'haar' Portugezen. En als ze inderdaad winnen? "Dan gaan we met de hele straat naar Portugal. Om het te vieren!"