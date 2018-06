Brabantsjaal om, biertje in de hand: Eindhoven maakt zich weer op voor Groots met een Zachte G

EINDHOVEN - Een biertje in de hand, lachen, zingen. De dames uit Veldhoven kijken uit naar de dertiende editie van De Groots met een Zachte G-concerten van Guus Meeuwis die vrijdagavond begint. "We gaan ieder jaar. De sfeer, het gezelschap, alles bij elkaar maakt het hartstikke leuk."

Duizenden mensen hebben zich al verzameld op het Plein van de Hemelse voorpret, pal voor het stadion. Daar zijn verschillende Guus Meeuwis-spullen te koop, zoals Guus-teenslippers.

Ook de dames uit Veldhoven waren er al vroeg. Ze hebben zich goed uitgedost. Oranje shirts met de opdruk 'Guuske' op de achterkant en een Brabantsjaal. "Guus is een echte Brabander", zegt een van hen. "Daar houden we natuurlijk van. Hij is de enige Nederlander van wie ik echt fan ben."

Een van de bezoekers kijkt al maandenlang naar het concert uit. "Het is zo cool om hem in het echt te zien, zoveel mensen om je heen. Ik verheug me er al heel lang op. Ik kon vannacht al niet slapen."

Intercom

Ook in de trein richting Eindhoven zit de stemming er goed in. Daar klonk door de intercom 'Het is een nacht', zo meldt Robin Vonken op Twitter. Anderen melden dat ook in de stiltecoupé massaal nummers van Guus Meeuwis werden ingezet. 

Tien jaar samen, tien jaar Guus

Voor Angelique en Dennis wordt het een speciale editie. "We zijn dit jaar tien jaar samen en dit wordt ook de tiende keer dat we naar Groots met een zachte G gaan. Toen we elkaar net leerden kennen, kwamen we erachter dat we allebei groot fan zijn van Guus. We kunnen ons allebei erg vinden in veel songteksten van hem." Voor de gelegenheid hebben ze speciaal een t-shirt ontworpen.







Toch kaartjes

Dinsdag is het vierde en laatste concert van deze editie. Laurina kan haar geluk niet op. Een onbekende heeft kaartjes voor haar in de brievenbus gegooid. "Tranen in mijn ogen", laat ze weten.