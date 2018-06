Visarendskuikens geboren in de Biesbosch, hoeveel zitten er dit keer in het nest?

WERKENDAM - Beschuit met muisjes lusten ze niet, maar er is voor visarenden kennelijk genoeg ander lekkers te eten in de Biesbosch. Voor het derde achtereenvolgende jaar is er in het Nationaal Park een nest van deze bijzondere roofvogels uitgebroed. Om hoeveel nakomelingen het gaat, is nog niet duidelijk.

Het liefdesnest in de Biesbosch leverde twee jaar geleden voor het eerst een jonge visarend op. Dat was een zeldzame gebeurtenis want het was sinds lange tijd het eerste broedsel van de eens bedreigde roofvogel in Nederland.

"Het resultaat van twintig jaar natuurbeheer", zegt boswachter Jacques van der Neut. "Grote delen akkerland hebben we omgezet in natuurgebied en dat werpt nu zijn vruchten af."

Kers op de taart

Die conclusie werd het vorig jaar al voorzichtig getrokken toen twee broedparen in totaal zes jongen kregen. "Zo'n nest visarenden is voor ons de kers op de taart", vindt Van der Neut. Volgens hem trekt 'het bos hout in een boom' een boel vogelaars. Uitgerust met een telescoop staan ze vanaf de openbare weg naar het nest te turen.

"Over één tot twee weken wordt pas duidelijk hoeveel visarendjes er zijn geboren. Dan zijn ze oud genoeg om hun kopjes boven de rand van het nest buit te steken. Tot die tijd blijft het nog even spannend", aldus de boswachter.