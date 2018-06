Duizend mensen werken hard om tennistoernooi in Rosmalen te laten slagen: 'Het is een hele operatie'

ROSMALEN - Het Autotron-terrein in Rosmalen staat komende week volledig in het teken van tennis. De Libéma Open is van 11 tot en met 17 juni, terwijl er komende zaterdag en zondag al kwalificatiewedstrijden worden gespeeld. Een dag voor de eerste officiële bal wordt geslagen is het druk op het park. Wat gebeurd er nu eigenlijk achter de schermen in Rosmalen? Toernooidirecteur Marcel Hunze legt het uit.

“Eigenlijk regelen we alles, van de opbouw tot het contracteren van de spelers”, zegt Hunze. “We zijn met een team van rond de acht tot tien mensen die er mee bezig zijn. Dat groeit uit tot zo’n tweehonderd mensen en volgende week zijn er zelfs duizend mensen die aan het werk zijn. Het is een behoorlijke operatie.”

Waar liggen de meeste zorgen voor de organisatie, wat vinden jullie nu nog spannend?

“Wat we niet in de hand hebben. Het weer is altijd een punt, dat heeft nogal wat consequenties voor het schema. En we hebben natuurlijk ook voorkeuren qua spelers. We hopen dat goede namen wat langer in het toernooi blijven en dat Nederlandse spelers ook ver komen. Dat zijn twee factoren waar we wel mee bezig zijn.”

De spelerslijst kan tot het laatste moment wijzigen, Andy Murray haakte ook laat af. Hoe lastig is dat?

“Andy Murray was een buitenkans, één van de Big Four-spelers. Het is jammer. Wij waren er klaar voor. Hij nog niet helemaal, blijkbaar. Hopelijk hebben we een basis gelegd voor de toekomst. Maar de betere spelers van de wereld komen hier. Het is tennis van hoog niveau. De sfeer is goed en we hebben een heleboel goede spelers, daar gaat het om.”

Kun je hier tijdens het toernooi wel genieten of is er continue druk en spanning?

“Ontspanning is er niet bij. Dat komt na het toernooi. Al zijn er een aantal momenten in het evenement waarvan ik kan genieten. Als je in de loop van de week ziet dat het publiek massaal komt, de sfeer goed is en de spelers het naar hun zin hebben, kun je genieten. En zeker ook als de laatste bal geslagen is, het moment kort na de prijsuitreiking.”

Op zondag 17 juni is duidelijk wie de winnaars zijn van dit jaar, wanneer begint dan de drukke voorbereiding op het toernooi van 2019?

“Eigenlijk begint dat deze week al. Ook omdat je nu veel contact hebt met spelers. Nu kunnen we nadrukkelijk een visitekaartje afgeven, ook naar de bezoekers. Na het toernooi gaan we ook snel evalueren en kijken wat we volgend jaar anders willen. Dat gaat altijd door.”