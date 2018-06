De vloer van Elly zit vol met scheuren: 'Dit komt door de gaswinning in Waalwijk'

WAALWIJK - Twaalf jaar lang is er niets aan de hand met de vloer van Elly Paulides uit Waalwijk. Maar rond de jaren negentig, als er in Waalwijk begonnen wordt met het boren naar gas, begint haar huis te bewegen. Jaren later zijn de gevolgen goed zichtbaar: haar hele vloer zit vol met scheuren.

Elly weet het voor honderd procent zeker: de vele scheuren in haar vloer zijn veroorzaakt door de gaswinning in Waalwijk. Haar boerderijwoning aan de rand van de stad, staat midden op het gasveld waar Vermilion Energy sinds de jaren negentig aan het boren is. “Ik weet het nog goed. het begin voelden we de grond soms wat trillen. Niet heftig, maar het leek op kleine explosies. Daarna ontstonden de beschadigingen in de vloer.”

Sinds begin jaren negentig wordt er op vier locaties gas gewonnen in Waalwijk. In 1991 was dat 1,4 miljoen kubieke meter per dag. Dat had én heeft vrijwel geen gevolgen voor de inwoners, zegt het gasbedrijf. Maar Elly ziet dat anders. “In de keuken, in de woonkamer, in de kamer hiernaast. Overal zitten scheuren”, laat de Waalwijkse zien.

Meer gas

De gaswinning is in de loop der jaren wel flink teruggelopen, naar de huidige 75.000 kubieke meter per dag. Toch zit er nog veel meer gas in de grond, weet Vermilion. Het Canadese gaswinningsbedrijf heeft daarom een plan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om meer gas uit de grond te krijgen. Ze willen daarvoor gebruik maken van een omstreden methode: fracken.

Bij fracken worden met water en chemicaliën onder hoge druk kleine scheurtjes in de diepe steenlaag gemaakt, waardoor het gas vrijkomt. Hetzelfde proces wordt ook bij schaliegas gebruikt, alleen wordt daar constant druk gezet. In Waalwijk gaat het om een soort light-versie waarbij ze maar af en toe fracken.

Meer gasstations

Met die methode en mogelijk een nieuw boorstation, wil het bedrijf tot 2026 gas blijven winnen onder de grond van Waalwijk. Met als hoogtepunt 2020. Dan kan 1,1 miljoen kubieke meter gas per dag worden gewonnen als alles meezit. Bijna net zo veel als in de jaren negentig toen bij Elly de scheuren ontstonden.

De Waalwijkse heeft haar beschadigde vloer inmiddels volledig geaccepteerd. Ze heeft er verf overheen gedaan en ziet het als het 'hart van haar huis'. "Maar het hoeven er niet meer te worden, nee." Toch is ze nooit naar de gemeente gestapt. Ook heeft ze het gasbedrijf nooit om een verklaring gevraagd. "Nu er gesproken wordt over meer gasboringen, wil ik dat dit verhaal naar buiten komt. Het boren naar gas heeft wel degelijk gevolgen. Ook hier."

Bezwaren

Elly is daarom ook geen voorstander van de nieuwe plannen. Ze staat niet alleen. Tijdens een informatieavond voor bewoners deze week, klonken veel bezorgde reacties. En ook de gemeente en de provincie staan ze niet te springen om de nieuwe plannen. Ze gaan allebei bezwaar maken.