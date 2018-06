Van de Donk en Groenen scoren tijdens ruime zege van Oranje

PORTADOWN - De Nederlandse vrouwen hebben vrijdagavond de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland met gemak gewonnen. De twee Brabantse speelsters in de ploeg, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen, wisten allebei te scoren tijdens de 0-5 zege.

In Portadown trapte Van de Donk de wedstrijd af. De speelster van Arsenal liet tegen Noord-Ierland met regelmaat haar klasse zien. Ze was gevaarlijk met passes en schoten.





Uiteindelijk was ze bij één doelpunt betrokken, de 2-0. Die maakte ze op aangeven van Champions League-winnares Shanice van de Sanden, die op snelheid was weggestuurd door Groenen. Van de Donk hoefde de bal eigenlijk alleen maar aan te raken om te scoren.

Goal Groenen

Middenvelder Groenen speelt al lange tijd goed in het shirt van Oranje, dat nu in het nieuwe blauwe uitshirt op het veld stond. Dit keer bekroonde Groenen haar wedstrijd met een doelpunt. Twee minuten voor tijd bepaalde ze de eindstand op 5-0. "Het was eventjes geleden, het werd wel weer eens tijd", zei ze na afloop lachend tegenover Veronica.

Naast de twee 'Brabantse treffers' waren ook Lineth Beerensteyn, Sherida Spitse en Van de Sanden trefzeker.

Ruime zege

Voor de wedstrijd werd al rekening gehouden met een grote overwinning. In de kwalificatiereeks speelde Oranje eerder in eigen huis al tegen Noord-Ierland. In Eindhoven werd het toen 7-0.

