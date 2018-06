Davy Denkers wint Time to Dance op RTL4: 'Broadway is mijn volgende droom'

DEURNE - De Deurnese danser Davy Denkers (23) heeft met zijn danscollectief Avant Garde de danswedstrijd Time to Dance op RTL4 gewonnen. De finale was vrijdagavond op tv te zien. Davy en zijn vrienden volgden de uitzending in het plaatselijke café. "Dansen op Broadway in New York is mijn volgende droom."

Voor Davy waren het lastige maanden. De dansfinale werd al in februari opgenomen. Tot vrijdag moest hij zijn kaken stijf op elkaar houden over de uitslag. Geen gemakkelijke opgave want zijn danscollectief was in de winter al uitgeroepen tot winnaar. De bonus: een cheque van 50.000 euro.









De geheimhoudingsplicht zorgde voor een dubbel gevoel, vertelt Davy. "Absurd, ik was meer gespannen voor de uitzending dan de finale destijds. Nu komen alle reacties van mijn familie, vrienden en supporters ineens op me af. Terwijl de vreugde na de finale eigenlijk al wat is verwaterd omdat ik de uitslag niet kon delen met anderen."

Alle remmen los

De vreugde in Deurne is er niet veel minder op. In café De Brouwer zit het vol met aanhangers van Davy. Wanneer aan het einde van de uitzending Avant Garde tot winnaar wordt uitgeroepen, gaan dan ook alle remmen los.





Avant Garde is samengesteld uit zeven ervaren dansers uit heel Nederland en België. De groep won in 2016 de danswedstrijd Battle on the Dancefloor op RTL5. Davy: "Dat leverde toen een heleboel opdrachten op. We hebben tientallen optredens gedaan in grote zalen zoals Ziggodome en Ahoy. We hopen nu eenzelfde effect te bereiken."

Levensstijl

De Deurnenaar beschouwt de andere dansers van Avant Garde als echte broers. "Wanneer we trainen ontstaat er telkens iets magisch, hoewel sommigen er dan al een rit van 250 kilometer op hebben zitten. Het is echte topsport, maar ik zie het zelf eerder als een bepaalde levensstijl."

Trainingen geeft Davy zelf ook aan dansliefhebbers. In kleine kring in zijn woonplaats begeleidt hij individuele dansers. Verder staan al wat 'dingetjes' voor Avant Garde op de agenda.



Wat precies, daar mag Davy nog niets over vertellen. Maar het vizier is steviger dan ooit gericht op buitenlandse optredens. "The sky is the limit, dus waarom niet dansen op Broadway in New York? Ik hoop die droom ooit uit te laten komen."