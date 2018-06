Uitslaande brand verwoest schuur in Beek en Donk, onderzoek naar asbest

BEEK EN DONK - Een schuur achter een huis aan de Kamillestraat in Beek en Donk is in de nacht van vrijdag op zaterdag door brand verwoest. Het vuur werd rond een uur ontdekt.

De gewaarschuwde brandweer heeft de uitslaande brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de schuur verloren ging.

Asbest

De bewoner van het huis was niet thuis. Hij kreeg het nieuws van de brand telefonisch te horen.

De brandgang naast de schuur is afgezet omdat de brandweer niet kon uitsluiten of er asbest was vrijgekomen. Dit wordt onderzocht.