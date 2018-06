Man steekt medewerker van eetgelegenheid met mes, verdachte onder invloed van drugs en alcohol

De politie kon de man later arresteren. (Foto: politie)

TILBURG - Een medewerker van een eetgelegenheid in Tilburg is vrijdagavond met een mes gestoken. Hij raakte daarbij gewond.

Het personeel van een eetgelegenheid aan de Korvelseweg werd vrijdagavond bedreigd door een 30-jarige man met een mes. Toen gewaarschuwde agenten rond tien uur bij de eetgelegenheid aankwamen, zagen ze dat een medewerker gewond was aan zijn hand.

Afweren

Hij vertelde dat de verdachte hem probeerde te steken en dat hij het mes had kunnen afweren.

Een vriend van de medewerker zou ook bedreigd zijn door de man. Waarom dit gebeurde, is niet bekend. Ze hebben allebei aangifte gedaan.

Vast

De verdachte uit Tilburg werd korte tijd later in zijn huis in de wijk Oud-Zuid aangehouden. Hij bleek onder invloed van drugs en alcohol. Hij zit vast voor verder onderzoek.