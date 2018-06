GLOW gaat samenwerken met Chinees lichtfestival en dat is dit jaar al te zien

EINDHOVEN - GLOW gaat samenwerken met het lichtfestival uit Nanjing, een Chinese zusterstad van Eindhoven. Beide steden hebben de intentie uitgesproken zich drie jaar te verbinden aan de samenwerking, Het resultaat daarvan wordt al zichtbaar tijdens de editie van GLOW dit jaar.

De Eindhovense lichtkunstenaar Gijs van Bon werkt samen met collega Gu Yeliang uit Nanjing aan een project dat over de hele route van GLOW te zien en te horen zal zijn. Het project, 'Ping', bestaat uit 250 bakens die gezamenlijk een boodschap uitzenden. Het project zal ook te zien zijn op het lichtfestival in Nanjing, begin 2019.

Daarnaast zal Qinhuai Lantern Festival op deze GLOW-editie een grote Chinese lichtinstallatie verzorgen op het Victoriapark. In die installatie zullen oude en nieuwe technieken gecombineerd worden.

Spanning

Beiden organisaties zijn blij met de samenwerking. GLOW is vooral geïnteresseerd in het het spanningsveld tussen de traditionele Chinese lichtkunst en high tech innovatieve lichttechnieken. Die spanning wil het festival terug laten komen in lichtkunstwerken. De Chinezen hopen op advies en ondersteuning bij de organisatie van hun eigen lichtfestival in Nanjing.

Draken

Tijdens het Qinhuai Lantern Festival in Nanjing staat de stad vol met lichtgevende installaties. Traditionele Chinese lichtkunst zijn metalen frames die overtrokken zijn met gekleurde dunne stoffen. De kunstwerken beelden meestal mythische figuren uit, zoals draken. Het festival bestaat al ruim 25 jaar en wordt bezocht door miljoenen mensen. In Nanjing zelf wonen al acht miljoen inwoners.





GLOW Eindhoven is een van de best bezochte lichtfestivals ter wereld. De editie van dit jaar is van 10 tot en met 17 november.