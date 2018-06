Met alarmpistool geschoten tijdens ruzie in Tilburg, jongen (16) en twee mannen opgepakt

TILBURG - Bij een ruzie op de Spoorlaan in Tilburg is vrijdagnacht geschoten met een alarmpistool. Dit gebeurde rond kwart over vier.

Een 16-jarige jongen uit Breda is samen met twee mannen uit Berkel-Enschot en Bladel aangehouden nadat verschillende getuigen schoten hoorden in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De gewaarschuwde politie ging met meerdere agenten in de omgeving op zoek naar de schutter. Op de Kempenbaan zagen ze een trio dat voldeed aan het opgegeven signalement. Daarop werden de jongen en de twee mannen aangehouden.

Luide knal

In de omgeving van de Spoorlaan vonden agenten een alarmpistool. Een alarmpistool lijkt op een echt vuurwapen, maar geeft alleen een luide knal. Je kunt er geen kogels mee afvuren. Het wapen is in beslag genomen.