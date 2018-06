Britt (8) wil met vlogs andere kinderen laten lezen

HEESCH - 8 jaar is ze pas en lezen is haar passie. Om andere kinderen boekentips te geven én ze warm te maken voor het lezen, vlogt Britt van Vugt sinds kort voor de bibliotheken in de gemeente Bernheze. Ze werd gevraagd voor het 'baantje' toen ze het 'Dagboek van een Vlogger' terugbracht naar de bieb.

Britt raakte aan de praat met een medewerker van de bieb over dat boek en vertelde dat ze zelf ook vlogs maakt. Toen kwam al snel het idee om voor de bieb te gaan vloggen.

Haar eerste vlog staat online. Die heeft Britt gemaakt samen met Maartje en Astrid van de bibliotheek. Samen maakten ze een draaiboek. Britt schreef haar eigen teksten, Astrid filmde en Maartje was de editor.





Supertalent

De making-off van de vlog verliep soepel. En dat kwam, volgens Maartje, vooral door Britt. "Britt is echt een supertalent, dus de opnames gingen heel snel. Ik moest het monteren en dat kostte meer tijd."

Britt heeft al veel leuke reacties gekregen op haar vlog met als leukste verrassing wel dat haar handtekening gevraagd werd door de medewerksters van de Albert Heijn waar ze altijd komt. Een kijker is al aan het nadenken over een nieuwe challenge, maar er kunnen nog best een paar suggesties bij.

Het is de bedoeling dat er elke maand een nieuw vlog online komt. De kijkers kunnen meedenken over de invulling van de vlog. Britt wil graag challenges uitvoeren die de kijkers verzinnen. Die uitdaging moet dan wel iets te maken hebben met boeken, lezen of letters. Een leuke challenge achterlaten kan op de Facebookpagina van de bibliotheek van Bernheze.