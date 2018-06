De veiligste vrachtwagenchauffeur van Nederland rijdt in Helmond

HELMOND - Tien finalisten strijden zaterdag om de titel veiligste vrachtwagenchauffeur van Nederland. De wedstrijd begon met 1600 deelnemers, daar zijn inmiddels negen mannen en een vrouw van over. Zij leggen verschillende parcours af om te zien wie er de veiligste bestuurder is.

Het gaat natuurlijk niet alleen om de wedstrijd. Vooral de bewustwording is belangrijk, meent Charles Engelaar van de organisatie: "Mensen zijn zich onvoldoende bewust van hun gevaarlijke handelingen." Als voorbeeld stelt hij mensen die te laat een afslag nemen en nog net voor een vrachtwagen invoegen. "Dat zijn levensgevaarlijke situaties", aldus Engelaar.

Onveilig

"Mensen denken dat ze onoverwinnelijk zijn", zegt deelnemer Martin Kolff. "Je bent Obelix niet, je bent plat." Die gevaren ziet ook zijn collega Martijn Klink: "We hebben het te druk, het is allemaal ik, ik, ik." Hij denkt dat automobilisten geen tijd hebben voor vrachtwagens. "Wij hebben ook te maken met tijdsdruk, dat is natuurlijk ook een factor."

Winnaar

Alle tien denken ze nog kans te maken op de titel. Nathaly Bol staat als enige vrouw in de finale extra in de spotlights. Toch leidt dat niet tot extra stress. "Gewoon je ding doen, dan kom je er wel." Ze laat zich niet gek maken door de toeschouwers. "Je hoeft niet de snelste te zijn, je moet de veiligste zijn. Daarom moet je goed nadenken wat je doet."

Johannes Ritsma uit Friesland won de wedstrijd en mag zich een jaar lang de veiligste chauffeur van Nederland mag noemen. Hij mag overigens ook nog een mooie reis naar de Verenigde Staten maken.