Mental Theo sluit concert van Guus Meeuwis af: 'Een groots feestje met een harde T op het eind'

EINDHOVEN - Mental Theo sloot vrijdagavond de aftrap van Groots met een zachte G af en dat was genieten. "Na het optreden keken gaven Guus en ik elkaar een knuffel op de bühne en we zeiden ‘Dit werkt echt, hé!'"

Guus Meeuwis belde de dj uit Den Bosch in de aanloop naar het concert. Hij had een idee waarvan hij dacht dat het wel ging werken. Dat bleek te kloppen, al had Theo Nabuurs, de echte naam van Mental Theo, wel een lastige plek in de show. Vóór hem stond een 100-koppig koor samen met Guus megahit 'Brabant' te zingen. Daarna werd het donker en reed er een dj-booth het podium op, waarna Theo het publiek probeerde op te zwepen om Guus terug te halen. Het trucje werkte.



De twee Brabanders kennen elkaar al sinds de jaren negentig. Theo: "Ik weet niet eens meer hoe onze eerste ontmoeting ging, maar ik zag hem wel eens optreden in de kroeg. En ik weet nog goed dat ik voor het eerst het nummer 'Het is een nacht' hoorde. Ik stond toen op het punt op tournee te gaan naar Australië en ik weet nog dat ik het zo goed vond. Mijn voorspelling was dat het liedje op nummer één zou staan als ik terug was van mijn tour."

Samenwerken

Ondanks de vriendschap die jaren geleden al ontstaan is, hadden de twee nog nooit samengewerkt, terwijl dat helemaal niet onlogisch is. "We hebben dezelfde doelgroep. Mensen die met Guus zijn opgegroeid, zijn ook met mijn muziek groot geworden."

En dan is er nog de Brabantse link. Theo heeft genoten van de relaxte Brabantse sfeer tijdens de Groots-concerten. "Niemand doet moeilijk. Die ontspannen sfeer en gezelligheid die er backstage is, dat komt ook tot uiting in het stadion zelf. De mensen komen om zes uur al binnen, vaak met de hele familie. Als het concert twee uur later begint, dan is iedereen al helemaal in de stemming. En hoe lekker is het als je met je kids naar een concert gaat en dat het hele gezin staat te hakken en te springen."

Trots

Naast de gezelligheid zag de dj ook de aandacht voor detail tijdens en voor de show. In de manier waarop het podium is opgebouwd, de decoraties, de grafische effecten. "Zo mooi dat we in Brabant dit soort evenementen hebben."

Op het gastoptreden van Mental Theo kwamen leuke reacties. "De leukste was misschien nog wel: 'Shit, heb ik net dit jaar geen kaartje!'" Mental Theo sluit alle concerten in deze reeks af.