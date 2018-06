Auto compleet vernield na ongeval, inzittenden naar ziekenhuizen

OUD GASTEL - Bij een ongeluk in Oud Gastel zijn beide inzittenden gewond geraakt. De bestuurder kwam uit Stampersgat en reed op de Provinciale weg Noord, waarna hij met zijn auto in de berm kwam.

Nadat hij een boom hard had geraakt, tolde hij nog even door en kwam tot stilstand. De zwaarder gewonde bijrijder is naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, de bestuurder met licht letsel naar een ander ziekenhuis in de buurt van Oud Gastel.