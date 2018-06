Brabantse clubs kunnen opgelucht adem halen: degradatie naar Tweede Divisie niet mogelijk

ZEIST - De KNVB heeft besloten om de promotie-/degradatieregeling tussen de Eerste en de Tweede Divisie te bevriezen voor de komende twee seizoenen. De nationale voetbalbond wil komend seizoen gaan onderzoeken hoe de promotie en degradatie het beste kan verlopen. Ook de opzet van de beloftenteams gaat de komende jaren veranderen.

Dat is de uitkomst van de speciale bondsvergadering van afgelopen week. Verschillende afgevaardigden van het amateur- en betaald voetbal hebben dat besloten.

Ideale speeldag

De promotie-/degradatieregeling blijft dus hetzelfde als afgelopen seizoen. Als club in de Jupiler League kun je niet degraderen en de kampioen van de Tweede Divisie kan niet promoveren. Komend seizoen gaat de KNVB onderzoeken hoe de promotie-/degradatieregeling het beste kan verlopen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken in hoeverre de ideale speeldag van de amateurclubs gerespecteerd kan worden.

Kozakken Boys is bijvoorbeeld een zaterdagvereniging. In het geval van de club uit Werkendam zal de KNVB moeten gaan kijken of het mogelijk is om die wedstrijden dan ook op zaterdag te laten spelen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Jong PSV

Ook op het gebied van de beloftenteams gaat er het nodige veranderen in de komende jaren. Zo mogen er vanaf komend seizoen geen spelers van boven de 23 jaar meedoen bij de ‘Jong-teams’. Dat houdt dus in dat PSV een ander traject moet gaan verzinnen voor spelers die herstellende zijn van (zware) blessures en die weer minuten willen maken voordat ze bij PSV 1 in actie komen.

Tekst gaat door onder de afbeelding.



Tweede keeper

De verandering houdt ook in dat bijvoorbeeld Eloy Room niet meer in actie mag komen voor Jong PSV. De tweede doelman van PSV stond vorig seizoen veertien keer onder de lat bij Jong PSV, dat zal komend seizoen niet meer het geval zijn.

De voetbalpiramide gaat er qua opzet van beloftenteams anders uitzien, zo maakte de KNVB bekend. Zo spelen er nu vier ‘Jong-teams’ in de Jupiler League en dat is het maximum, zo stelt de bond nu vast. Ook in de Tweede en Derde Divisie gaan er wijzigingen plaats vinden. Zo wil de KNVB minder beloftenteams in de verschillende competities en willen ze nog een beloftencompetitie opzetten. Zie hieronder wat er gaat veranderen.

Dit is de situatie voor het seizoen 2018-2019 qua beloftenteams:





Dat wordt na komend seizoen anders: