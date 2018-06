Brabant is dé festivalprovincie van Nederland en vandaag gaat het weer los

Pussy Lounge at the Park in Breda.

EINDHOVEN - Dat Brabant een gezellige provincie is, wisten we natuurlijk allang. Maar dit weekend is dat al helemaal zichtbaar, met maar liefst vijf festivals. En dat zijn niet de minste: Lakedance, Mandala Festival, Pussy Lounge at the Park, Best Kept Secret en Festival van het Levenslied.

Lakedance - Best

Elk jaar is Aquabest twee weekenden het decor voor Lakedance. Dansen aan het water, in de zon!

Mandala Festival - Wanroij

In de bossen van Wanroij wordt door verschillende 'tribes' een camping opgebouwd waar wild gekampeerd kan worden. De uitgestrekte honderd hectare grote camping wordt door kunstenaars, weldoeners, entertainers en artiesten gebouwd. Er is muziek, kunst en theater, maar ook spellen, wellness en een heleboel kleurrijk entertainment. Een tentje mag bijna overal geplaatst worden. Ontdek de Tribes, geniet van de muziek en ontmoet de Creators.





Pussy Lounge at the Park - Breda

Een tandje harder gaat het in het Breepark in Breda 'De ingrediënten voor Pussy lounge zijn de vijf residents, gecombineerd met de beste freestyle dj's, sexy entertainment, co2, opblaasattributen en een en al gekkigheid'. Het thema voor deze editie is ‘A Passionate Poolparty’. Het weer is er in ieder geval redelijk naar.





Best Kept Secret - Hilvarenbeek

Dit jaar vindt de zesde editie van het festival op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De line-up bestaat uit bijna honderd artiesten, bands en dj’s. De mainstage is op het strand en de overige podia zijn verstopt tussen de bomen in het bos. Kamperen op Best Kept Secret doe je op de natuurcamping of in één van de vele bungalows en blokhutten op het bungalowpark.





Festival van het Levenslied - Den Bosch

Meezingen met muziek van onder anderen Frans Duijts, Peter Beense, Samantha Steenwijk en Django Wagner. Het festival vindt plaats op de Markt in Den Bosch en is gratis.

