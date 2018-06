Nooit te oud om te trainen: ouderen doen mee met rollatorbootcamp [FILMPJE]

EINDHOVEN - Geen bingoavonden of eindeloos puzzelen voor de bewoners van woonzorgcomplex Vitalis Berckelhof in Eindhoven. Zij pakken het een stuk sportiever aan. Ze trokken zaterdag hun sportschoenen aan en deden mee aan een rollatorbootcamp.

Hangend op haar rollator zwaait Stientje Rooijakkers vol enthousiasme met haar armen in de lucht. "Goed zo, jumping jacks", roept trainer Peter Verbeek van Vitaal Eindhoven. Echt springen zit er natuurlijk niet in. Maar de dames, allemaal tussen de 70 en 93 jaar, doen kei hard hun best.



Flink aan de bak

Ze moeten flink aan de bak. Want na de jumping jacks staan er squads op het programma. Peter Verbeek: "Ze kunnen natuurlijk niet met alles meedoen. Maar op hun eigen manier bewegen ze toch vanaf hun rollator of rolstoel. Al is het dan maar met hun armen."

De dames worden één op één begeleid door vrijwilligers. En die werken zich écht in het zweet. Marleen Creemers doet squads terwijl ze op de rolstoel van mevrouw Janssen leunt. "Het is best wel zwaar ja. Ik denk dat zij er beter vanaf komt dan ik", zegt ze terwijl ze lachend naar mevrouw Janssen wijst. "Maar ik vind het een mooi initiatief. Ik vind het heel tof dat ouderen en jongeren samen komen. En het sportieve, dat is voor iedereen goed."

Geen zin

Toch is niet iedereen even enthousiast. Mevrouw Van Rooij kijkt alleen toe. "Ik heb er helemaal geen zin in. Laat ze maar werken, als ik het maar niet hoef te doen. Ik word al moe als ik ernaar kijk!"



De andere dames zijn een stuk fanatieker. Tonnie Sledsens doet mee vanuit haar rolstoel. "Ik vind het leuk. Ik zit de hele dag, ik zou dit best wel vaker willen doen." Annie Janssen vult aan: "We moeten flink aan de bak. Het zweet op het voorhoofd. Maar het is heel leuk."



Bewegen en samen zijn

Trainer Peter Verbeek spaart de dames en de vrijwilligers niet. "Nee, het is tenslotte wel een sportles. Het leuke hieraan is dat we mensen laten bewegen en samen laten zijn."



Na een uurtje zit de bootcamp erop en kunnen de dames opgelucht ademhalen. Op de vraag of ze blij is dat het erop zit of nog wel even door wil gaan antwoordt Stientje Rooijakkers lachend: "Nee, nou wil ik wel even rusten. Maar ik vond het wel fijn."