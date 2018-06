Twintig demente bewoners zorgcomplex geëvacueerd na brand, monumentale woning vernield

DONGEN - In Dongen zijn zaterdag twintig bewoners van een zorgcomplex geëvacueerd. In het buurpand waar de kleinschalige woonvoorziening van Thebe Kloosterpad mee geschakeld is, brak brand uit. In het Kloosterpad wonen mensen die vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Ook in het pand waar de brand uitbrak, een voormalige boerderij met rieten dak, zaten woningen. Die bewoners werden al eerder geëvacueerd. Via een gang zijn beide panden verbonden.

Omdat de buren van de woonvoorziening last hadden van stank en rook besloot de brandweer ook die patiënten voor de veiligheid te evacueren.

De brandweer is met verschillende voertuigen aanwezig. Er komen veel mensen kijken.