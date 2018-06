JVC Cuijk verliest ook op eigen terrein van Jong Almere City en promoveert niet naar Tweede Divisie

JVC Cuijk verliest twee keer van Almere City FC en blijft daardoor actief in de Derde Divisie (foto: OrangePictures).

CUIJK - JVC Cuijk is er niet in geslaagd om promotie naar de Tweede Divisie te bewerkstelligen. De ploeg van trainer Ruud Kaiser verloor op het eigen Sportpark De Groenendijkse Kampen met 1-3 tegen Jong Almere City FC. In de heenwedstrijd verloor Cuijk nog met 2-1 en dus speelt Cuijk komend seizoen opnieuw in de Derde Divisie.

De laatste wedstrijd van trainer Ruud Kaiser moest ook meteen de mooiste worden, maar dat werd het uiteindelijk niet. De 57-jarige trainer verlaat JVC Cuijk en gaat komend seizoen aan de slag bij VV Dongen, dat ook uitkomt in de Derde Divisie.

Op eigen terrein moest Cuijk een 2-1 nederlaag van afgelopen woensdag goed maken. De Derdedivisionist begon goed en kwam op voorsprong in de eerste helft. Na 22 minuten kreeg de thuisploeg een penalty wegens een handsbal. Het buitenkansje werd verzilverd door Jordie van der Laan: 1-0. Die voorsprong zou voldoende zijn om er een verlenging uit te slepen, want uitdoelpunten tellen, in tegenstelling tot Europese wedstrijden, niet dubbel tijdens dit tweeluik.

Domper

Lang kon JVC Cuijk niet genieten van de voorsprong, want na 36 minuten kwamen de bezoekers uit Almere langszij via een eigen doelpunt van Cuijk-verdediger Jurre Grotenhuis. Daarna moest het team van Kaiser vlak voor rust opnieuw een domper verwerken, want Almere City kwam zelfs op voorsprong. Rechtsback Rugero Mannes zette de bezoekers op een 1-2 voorsprong.

In de tweede helft probeerde Cuijk de gelijkmaker te forceren. Minimaal twee doelpunten waren er nodig voor een verlenging, maar er werden veel kansen gemist door de thuisploeg. De bezoekers uit Almere begonnen al vroeg met tijdrekken. Na 71 minuten was het geloof helemaal weg bij Cuijk. Almere City maakte tegen alle verhoudingen in de 1-3.

Ondanks het overwicht van de thuisploeg en de vele kansen, wist Cuijk niet meer te scoren. Daardoor blijft Brabant met één ploeg vertegenwoordigd in de Tweede Divisie. Alleen Kozakken Boys is komend seizoen actief op het hoogste amateurniveau van Nederland.