Brabanders slecht in oplossen Rubik's Cube: ze vielen als eerste af bij kwalificatie WK

EINDHOVEN - Op de High Tech Campus in Eindhoven lieten internationale speedcubers zien hoe snel ze een Rubik’s kubus op kunnen lossen of juist in een bepaalde combinatie kunnen draaien. En de Brabanders brachten het er opvallend genoeg het slechtst vanaf.

Daniel Sheppard uit Londen was de snelste in de categorie Speed Cubing. Maar ook in Re-Scramble, de ronde waarin een gehusselde kubus nagemaakt moest worden, was Sheppard de winnaar. In de categorie Fastest Hand loste Sebastian Weyer uit Duitsland als eerste de kubussen met één hand op. Kalina Jakubowksa uit Polen was de snelste vrouw.

Te jonge 'professional'

"Ik ben een van de weinige kinderen die meer dan 200 verschillende algoritmes kent om de kubus op te lossen. Er zijn zóveel mogelijkheden, dat is echt gaaf!" zegt een 12-jarige deelnemer. "Mijn record is 6,85 seconden waardoor ik zeker grote kans zou maken om te winnen. Ik mag alleen niet meedoen, want ik ben nog te jong."

"In 17 seconden heb ik de kubus opgelost, maar dat was bij lange na niet snel genoeg," zegt een van de Brabanders. "Ik had graag nog een ronde verder willen komen, maar dat was niet echt realistisch geweest."









In meer dan vijftien verschillende landen hebben de deelnemers zich kunnen kwalificeren voor de grote finale, die in Boston wordt gespeeld op 22 en 23 september. Diegenen die op het uiteindelijke kampioenschap de allersnelsten zijn binnen één van de categorieën, winnen een deel van de prijzenpot ter waarde van $30.000.