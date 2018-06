Brandweer redt twee jonge katjes uit boom, moederkat is weer blij

UDEN - De brandweer van Uden heeft twee jonge katjes weer veilig aan de grond gezet. Ze zaten in een hoge boom bij een terras van een restaurant aan de Boekelsedijk in Uden. Moederkat was de jonkies al dagen kwijt.

Met een hoogwerker wisten de brandweermannen de katjes te redden. Na de redding kregen de manschappen een lekker koel drankje van de baas van het restaurant.

De katjes zullen snel weer herenigd worden met moeders.