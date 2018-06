Onder massale belangstelling presenteert Zundert de maquettes voor het bloemencorso 2018

The Last Yeti van buurtschap Schijf populair in de exitpoll van het bloemencorso Zundert

ZUNDERT - In Zundert zijn de twintig ontwerpen, voor het komende corso in september, officieel gepresenteerd. De maquettes van de twintig deelnemende buurtschappen zijn dit weekend van dichtbij te besnuffelen, aan te raken, te becommentariëren en te bewonderen in het cultureel centrum van Zundert.

Traditiegetrouw stonden zaterdag de liefhebbers weer rijen dik voor de deur van het cultureel centrum Bij Ons in Zundert. Ad Boemaars van de corso-organisatie verwacht dat zaterdag en zondag wel een paar duizend mensen naar de maquettes komen kijken. “Wat nu in het klein wordt geëxposeerd, rijdt straks in het groot door de straten en dat trekt veel mensen.”



Gaat Schijf weer winnen?

De inzending The last Yeti van buurtschap Schijf, het buurtschap dat vorig jaar het corso won, is populair bij het toegestroomde publiek. Dat blijkt uit de exitpoll van het corsomagazine Corsief.“The last Yeti is een enorme wagen met een mysterieus figuur die tijdens het corso letterlijk door het ijs zakt”, zegt ontwerper Huub van Caam. “Een goede tweede in de exitpoll is buurtschap ’T stuk”, zegt een redacteur van het magazine. Die benadrukt dat er nog volop en veel verschuivingen kunnen plaatsvinden in de definitieve exitpoll.



Iguana In(ter)action

Buurtschap ’T Stuk doet aan het corso mee met ‘Iguana In(ter)action.’ Het zijn enorme leguanen die straks zelfs aan het corsopubliek ‘gaan snuffelen’, meldt Ad Boemaars van de organisatie. “Veel interactie dus.” Een goede derde op de door het publiek ingevulde lijstjes is ‘De Pestdokter’, door buurtschap Klein Zundert. De Pestdokter is zeer herkenbaar aan de bijzondere snavel die de dokters in de middeleeuwen als masker voorbonden om niet besmet te raken met de pest.



Extra tribunes worden bijgebouwd

De enorme belangstelling bij het maquettes kijken lijkt ook een voorbode voor de belangstelling voor het corso uit hele land. De vraag naar de inmiddels uitverkochte tribunekaarten blijft zo groot dat de organisatie extra tribunes erbij gaat bouwen. “We gaan er mogelijk zelfs twee tribunes bijbouwen”, zegt Ad Boemaars. “Dat betekent dat er duizend extra zitplaatsen, extra tribuneplaatsen in de verkoop komen.”