Michael van Gerwen wint van Van der Voort en gaat door naar derde ronde Gibraltar Darts Trophy

GIBRALTAR - Michael van Gerwen heeft de volgende ronde op de Gibraltar Darts Trophy bereikt door Vincent van der Voort te verslaan: 6-4. 'Mighty Mike' had het vooral in het begin lastig tegen een goede Van der Voort, maar wist in de laatste legs de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Van Gerwen en Van der Voort zijn goede vrienden van elkaar. "We darten niet graag tegen elkaar, maar het moet, dus dan moet je er maar het beste van maken", zei Van Gerwen onder meer direct na afloop van zijn gewonnen partij. Van Gerwen wist van de laatste veertien onderlinge ontmoetingen met Van der Voort, dertien keer als winnaar van het podium te stappen. De nummer één van de wereld was dus logischerwijs dé favoriet om door te gaan naar de volgende ronde.

Tekst gaat door onder de tweet.

Oppassen

Maar 'Mighty Mike' begon matig aan het duel met zijn landgenoot. De eerste vijf legs gingen met de darts mee, maar het was Van der Voort die Van Gerwen als eerste wist te breken en daardoor zelfs op een 4-2 voorsprong kwam. Van Gerwen, die al twee keer de Gibraltar Darts Trophy wist te winnen, moest zelfs oppassen dat hij niet op een 5-2 achterstand kwam, maar door een 12-darter brak Van Gerwen meteen weer terug en kwam hij terug tot 4-3, om in de leg daarna de stand weer gelijk te trekken door 45 in twee darts uit te gooien.

Opvallend was het dubbelpercentage van Van Gerwen na zes legs. De darter uit Vlijmen gooide maar 20 procent op zijn dubbels. De gemiste dubbels kwamen Van Gerwen vooral in het begin duur te staan, maar na de 4-2 achterstand begon de machine van Van Gerwen weer op volle toeren te draaien. In de negende leg van de wedstrijd begon Van der Voort met twee keer een 180-score, maar hij miste de kans om een negen-darter te gooien. Van Gerwen bleef niet achter en wist de leg uiteindelijk zelfs nog te winnen door een 90 finish uit te gooien.

Vakantie

In de laatste leg kwam Van Gerwen niet meer in de problemen. Uiteindelijk gooide Van Gerwen alsnog bijna 108 gemiddeld. "Dit was een fenomenale wedstrijd. Ik heb Van der Voort al lang niet meer zo zien gooien", zei Van Gerwen, die dit weekend heel zijn familie heeft over laten komen naar Gibraltar. Want na dit weekend gaat Van Gerwen op vakantie. "Nog één dagje, dan hebben we even vakantie", aldus Van Gerwen.

Het is nog niet bekend tegen wie Van Gerwen moet gooien in de derde rond van de Gibraltar Darts Trophy. Zondag wordt de derde ronde, kwartfinale, halve finale en finale gespeeld in het kleine staatje.